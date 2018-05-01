Двое уфимцев приковав пенсионера к могильной оградке требовали деньги

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес приговор 29-летнему и 31-летнему автослесарям, один из которых ранее судим за тяжкие преступления.
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни, из корыстных побуждений).
В суде установлено, что в октябре 2017 года подсудимые разработали план нападения на находившегося на пенсии нефтяника, который по имеющейся у них информации хранил в собственной квартире 30 млн. рублей.
Злоумышленники отследили маршрут передвижения потерпевшего и напали на него недалеко от его места жительства в микрорайоне «Черниковка». Они выстрелили в пожилого мужчину резиновыми пулями и в багажнике автомобиля вывезли на «Северное кладбище», где продолжили требовать деньги.
Выяснив, что крупной денежной суммы у потерпевшего не было, обвиняемые приковали его наручниками к ограде могилы и скрылись с места происшествия.
Прохожие, обнаружившие 62-летнего мужчину, вызвали медицинских работников и полицию. С проникающим пулевым ранением головы пострадавший был доставлен в больницу, сотрудникам которой удалось спасти его жизнь.
Подсудимые не признали вину в совершении преступлений.
Суд приговорил иx к лишению свободы на срок от 12 до 13 лет в исправительных колониях строгого и особого режимов.
Источник: https://bashprok.ru/
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни, из корыстных побуждений).
В суде установлено, что в октябре 2017 года подсудимые разработали план нападения на находившегося на пенсии нефтяника, который по имеющейся у них информации хранил в собственной квартире 30 млн. рублей.
Злоумышленники отследили маршрут передвижения потерпевшего и напали на него недалеко от его места жительства в микрорайоне «Черниковка». Они выстрелили в пожилого мужчину резиновыми пулями и в багажнике автомобиля вывезли на «Северное кладбище», где продолжили требовать деньги.
Выяснив, что крупной денежной суммы у потерпевшего не было, обвиняемые приковали его наручниками к ограде могилы и скрылись с места происшествия.
Прохожие, обнаружившие 62-летнего мужчину, вызвали медицинских работников и полицию. С проникающим пулевым ранением головы пострадавший был доставлен в больницу, сотрудникам которой удалось спасти его жизнь.
Подсудимые не признали вину в совершении преступлений.
Суд приговорил иx к лишению свободы на срок от 12 до 13 лет в исправительных колониях строгого и особого режимов.
Источник: https://bashprok.ru/
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Метки: Уфа