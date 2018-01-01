В Салавате мошенник продавал несуществующие товары

23-летний мужчина ввел в заблуждение несколько десятков человек, обещая приобрести им товары народного потребления по цене ниже рыночной. Доверчивым гражданам он предлагал все – от детских молочных смесей до крупного строительного материала. Возможности свои объяснял сотрудничеством с крупными поставщиками.



Надо отметить, что несколько человек, воспользовавшись услугами молодого человека, остались довольны своими покупками. «Сарафанное радио» позволило расширить масштабы деятельности и к его услугам прибегли не только местные, но и жители соседних городов.



Однако, сделав себе рекламу и приобретя новых клиентов, мужчина стал ограничиваться лишь сбором с них денежных средств. Причем суммы брал немалые, от нескольких десятков тысяч рублей. Сначала покупатели айфонов, смартфонов, детских колясок, кирпича, бытовой техники и других товаров по заниженной стоимости ожидали исполнения обязательств второй стороны, но, когда терпению пришел конец, стали обращаться в полицию за помощью.



Одновременно в нескольких территориальных органах сотрудники полиции проводили проверки по заявлениям граждан, по фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела.



- В настоящее время подозреваемый задержан и содержится под стражей. В ходе допросов он пытается уйти от уголовного преследования, выставляя себя жертвой обстоятельств. Однако нами добыты доказательства его вины, - пояснила старший следователь Отдела МВД России по городу Салавату майор юстиции Оксана Хван.



Следствие полагает также, что возможно не все пострадавшие от мошеннических действий граждане обратились за помощью.



Если вы пострадали от рук мошенников обратитесь в полицию по телефонам: дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия (347) 279-32-92 или 02 (102 с мобильного телефона), либо в ближайшее отделение полиции.



За мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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