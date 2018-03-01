В приюте Белокатайского района не работала пожарная сигнализация

Прокуратура Белокатайского района совместно со специалистами МЧС провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в социальном приюте для детей и подростков Северо-восточного межрайонного центра «Семья».
Установлено, что в приюте, где проживают несовершеннолетние, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не в полной мере соблюдались противопожарные правила.
В частности, в помещении не работала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, были неработоспособны уличные гидранты, а в подвале хранились горючие материалы.
В связи с этим прокуратура внесла в адрес директора центра представление, по итогам рассмотрения которого нарушения, угрожавшие безопасности детей, полностью устранены.
Кроме того, по инициативе надзорного ведомства руководитель учреждения оштрафован на 6 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Источник: https://bashprok.ru/
Установлено, что в приюте, где проживают несовершеннолетние, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не в полной мере соблюдались противопожарные правила.
В частности, в помещении не работала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, были неработоспособны уличные гидранты, а в подвале хранились горючие материалы.
В связи с этим прокуратура внесла в адрес директора центра представление, по итогам рассмотрения которого нарушения, угрожавшие безопасности детей, полностью устранены.
Кроме того, по инициативе надзорного ведомства руководитель учреждения оштрафован на 6 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Источник: https://bashprok.ru/
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Метки: Белокатайский район