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    В приюте Белокатайского района не работала пожарная сигнализация

    slavin Сегодня, 12:3599
    В приюте Белокатайского района не работала пожарная сигнализация
    Прокуратура Белокатайского района совместно со специалистами МЧС провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в социальном приюте для детей и подростков Северо-восточного межрайонного центра «Семья».

    Установлено, что в приюте, где проживают несовершеннолетние, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не в полной мере соблюдались противопожарные правила.

    В частности, в помещении не работала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, были неработоспособны уличные гидранты, а в подвале хранились горючие материалы.

    В связи с этим прокуратура внесла в адрес директора центра представление, по итогам рассмотрения которого нарушения, угрожавшие безопасности детей, полностью устранены.

    Кроме того, по инициативе надзорного ведомства руководитель учреждения оштрафован на 6 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
    Источник: https://bashprok.ru/
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    Метки: Белокатайский район

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