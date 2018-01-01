Банда из шести человек организовала сбыт наркотиков в 3 городах Башкирии

В Уфе банде наркоторговцев дали 121 год колонии

Верховный суд Башкирии вынес приговор восьми активным участникам наркогруппировки, в течение 12 лет поставлявшей из среднеазитских стран и сбывавшей героин, марихуану и гашиш на территории всей России. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 14 до 18 лет в колонии строгого режима - в общей сложности на 121 год. Об этом сообщили в пресс-службе управления госнаркоконтроля по РБ.