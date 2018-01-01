Банда из шести человек организовала сбыт наркотиков в 3 городах Башкирии

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 участников организованной группы.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой), ч.3 ст.30 - п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
По версии следствия, в 2017 году жители г.Стерлитамака и Стерлибашевского района в возрасте от 22 до 42 лет вступили в организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков через тайники-закладки.
Несмотря на то, что обвиняемые нигде не работали, на полученные от незаконного оборота наркотиков денежные средства они снимали квартиры, где хранили и расфасовывали запрещенные вещества.
Ежедневно они размещали в городах Стерлитамак, Салават и Ишимбай до 50 тайников-закладок с разовыми дозами наркотика. С руководителем группы и потребителями наркотиков сообщники общались через мобильное приложение «Telegram».
Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена в 2017 году полицейскими, которые изъяли у задержанных более 290 г синтетических наркотиков. В арендованных квартирах также обнаружены электронные весы и упаковочные материалы.
Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
Источник: https://bashprok.ru/
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой), ч.3 ст.30 - п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
По версии следствия, в 2017 году жители г.Стерлитамака и Стерлибашевского района в возрасте от 22 до 42 лет вступили в организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков через тайники-закладки.
Несмотря на то, что обвиняемые нигде не работали, на полученные от незаконного оборота наркотиков денежные средства они снимали квартиры, где хранили и расфасовывали запрещенные вещества.
Ежедневно они размещали в городах Стерлитамак, Салават и Ишимбай до 50 тайников-закладок с разовыми дозами наркотика. С руководителем группы и потребителями наркотиков сообщники общались через мобильное приложение «Telegram».
Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена в 2017 году полицейскими, которые изъяли у задержанных более 290 г синтетических наркотиков. В арендованных квартирах также обнаружены электронные весы и упаковочные материалы.
Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
Источник: https://bashprok.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.