Житель Белорецка пойдет под суд за смертельный пожар

В Башкирии Верховный суд республики рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Белорецка, которого обвинили в поджоге дома.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, поссорившись с родственниками, он пожжог их дом. Спастись удалось только одному человеку, еще трое погибли: дом был деревянный и сгорел очень быстро.
Один из погибших не мог самостоятельно передвигаться.
Вину мужчина частично признал.
Источник: http://fedpress.ru
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, поссорившись с родственниками, он пожжог их дом. Спастись удалось только одному человеку, еще трое погибли: дом был деревянный и сгорел очень быстро.
Один из погибших не мог самостоятельно передвигаться.
Вину мужчина частично признал.
Источник: http://fedpress.ru
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Метки: Белорецк