Авторизация


    • Забыли пароль?

    Житель Белорецка пойдет под суд за смертельный пожар

    slavin Сегодня, 16:0075
    Житель Белорецка пойдет под суд за смертельный пожар
    В Башкирии Верховный суд республики рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Белорецка, которого обвинили в поджоге дома.

    Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, поссорившись с родственниками, он пожжог их дом. Спастись удалось только одному человеку, еще трое погибли: дом был деревянный и сгорел очень быстро.

    Один из погибших не мог самостоятельно передвигаться.
    Вину мужчина частично признал.
    Источник: http://fedpress.ru
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Белорецк

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus