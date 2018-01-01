Житель Белорецка пойдет под суд за смертельный пожар





Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, поссорившись с родственниками, он пожжог их дом. Спастись удалось только одному человеку, еще трое погибли: дом был деревянный и сгорел очень быстро.



Один из погибших не мог самостоятельно передвигаться.

Вину мужчина частично признал.

Источник: В Башкирии Верховный суд республики рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Белорецка, которого обвинили в поджоге дома.Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, поссорившись с родственниками, он пожжог их дом. Спастись удалось только одному человеку, еще трое погибли: дом был деревянный и сгорел очень быстро.Один из погибших не мог самостоятельно передвигаться.Вину мужчина частично признал.Источник: http://fedpress.ru

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