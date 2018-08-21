Полицейские Уфы раскрыли кражу из частного дома

В Орджоникидзевском районе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи. Предполагаемым воришкой оказался знакомый потерпевшей



В дежурную часть Отдела полиции №5 Управления МВД России по городу Уфе обратилась жительница поселка Тимашево. Женщина сообщила, что из ее дома пропали планшетный компьютер и ноутбук. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.



В ходе розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан ранее неоднократно судимый 34-летний житель микрорайона Инорс по подозрению в противоправном деянии. Мужчина признался в содеянном.



Предварительно полицейскими установлено, что накануне кражи в гости к заявительнице приходил ее знакомый. Пользуясь невнимательностью хозяйки дома, мужчина похитил компьютерную технику. После чего планшет продал случайным знакомым, а ноутбук сдал в ломбард.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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