В Благоварском районе пожилой мужчина вонзил нож в своего пасынка





Ночью в Отдел МВД России по Благоварскому району поступила информация из Центральной районной больницы. По сообщению медиков, в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением доставлен 34-летний житель села Западное.



Прибывшая следственно-оперативная группа установила обстоятельства получения мужчиной ранения, а также задержала подозреваемого в нанесении травмы. Им оказался 62-летний отчим потерпевшего.



По предварительной версии, двое мужчине распивали спиртные напитки у себя дома. Неожиданно между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку. Через некоторое время пасынок вышел на улицу, однако вернулся, услышав доносившиеся из дома крики. Мужчина забежал в жилище, в этот момент хозяин ударил его ножом в брюшную полость. После этого потерпевшего доставили в больницу.



По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Источник: Житель Благоварского района стал фигурантом уголовного дела. Мужчина подозревается в нанесении телесных повреждений приемному сыну.Ночью в Отдел МВД России по Благоварскому району поступила информация из Центральной районной больницы. По сообщению медиков, в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением доставлен 34-летний житель села Западное.Прибывшая следственно-оперативная группа установила обстоятельства получения мужчиной ранения, а также задержала подозреваемого в нанесении травмы. Им оказался 62-летний отчим потерпевшего.По предварительной версии, двое мужчине распивали спиртные напитки у себя дома. Неожиданно между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку. Через некоторое время пасынок вышел на улицу, однако вернулся, услышав доносившиеся из дома крики. Мужчина забежал в жилище, в этот момент хозяин ударил его ножом в брюшную полость. После этого потерпевшего доставили в больницу.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под подпиской о невыезде.Источник: https://sterlegrad.ru/

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