В Мелеузовском районе злоумышленники воровали газ по крупному

По предварительным данным, житель Мелеуза и его сын присвоили деньги своего партнера по бизнесу



Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Мелеузовскому району выявили факт крупного хищения газа в городе Мелеузе и Мелеузовском районе.



По предварительным данным, предприниматель из другого региона решил наладить свой бизнес по продаже газа в Башкортостане. Директором его газонаполнительной станции и партнером по бизнесу стал местный житель. Так же предприниматель открыл несколько газозаправочных станций в республике, директором стал сын партнера.



Когда предприниматель покинул пределы республики, партнер по бизнесу незаконно, через фиктивные документы оформил права на собственность всех заправочных станций на своих родственников. Газ вывозили из газонаполнительных станций, реализовали, а деньги от продажи чужого газа присваивали. Ущерб от действий злоумышленников составил более 4 миллионов рублей.



По факту присвоения в особо крупном размере следственным отделом Отдела МВД России по Мелеузовском району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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