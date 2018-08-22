Житель Нефтекамска торговал пиратскими компьютерными программами

Житель города Нефтекамска подозревается в нарушении авторских и смежных прав. Молодой человек за деньги установил в ряде фирм краденный компьютерный софт



Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отделения МВД России по городу Агидели выявили факты реализации жителем города Нефтекамска контрафактной продукции.



По предварительной версии, 19-летний учащийся одного из колледжей решил заработать деньги нечестным способом. Он скачивал в сети Интернет компьютерные программы и предлагал услуги установки софта частным фирмам. При этом молодой человек, вместо лицензионного программного обеспечения предлагал заказчикам установить нелегальные программы по более дешевой цене. Свои услуги парень оценивал в 800 рублей.



В настоящее время полицейскими установлено два факта нарушения авторских прав. Правообладателям нанесен ущерб в размере около 300 тысяч рублей.

По фактам нарушения авторских и смежных прав возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 146 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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