В Калтасинском районе за служебный подлог перед судом предстанет местный ветеринар





Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия ), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).



По версии следствия, суд назначил местному жителю за нанесённые им побои административное наказание в виде обязательных работ. Для их выполнения нарушитель в мае текущего года был направлен в районную ветеринарную станцию.



Её начальник предложил мужчине за взятку в 15 тыс. рублей внести недостоверные сведения в табель учета рабочего времени о якобы отбытом административном наказании.



Местный житель сообщил о незаконном предложении в правоохранительные органы, которые задержали начальника ветстанции с поличным при получении денег.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений.



Прокуратура района направила уголовное дело в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Калтасинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего бывшего начальника ГБУ Калтасинская районная ветеринарная станция.Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия ), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).По версии следствия, суд назначил местному жителю за нанесённые им побои административное наказание в виде обязательных работ. Для их выполнения нарушитель в мае текущего года был направлен в районную ветеринарную станцию.Её начальник предложил мужчине за взятку в 15 тыс. рублей внести недостоверные сведения в табель учета рабочего времени о якобы отбытом административном наказании.Местный житель сообщил о незаконном предложении в правоохранительные органы, которые задержали начальника ветстанции с поличным при получении денег.Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений.Прокуратура района направила уголовное дело в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу.Источник: https://bashprok.ru/

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