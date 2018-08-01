В Гафурийском районе коррупционер лишился кресла замначальника райадминистрации

Прокуратура Гафурийского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в районной администрации.
Установлено, что в 2015-2017 гг. местные власти провели несколько закупок на сумму свыше 400 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог. Их победителем стало ООО «Проектно-строительная группа».
При этом одним из учредителей данной компании является супруга заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ.
Между тем чиновник не сообщил о данном факте в комиссию по урегулированию конфликта интересов, нарушив, таким образом, требования Федерального закона «О противодействии коррупции».
В связи с этим прокуратура района внесла в муниципалитет представление, до рассмотрения которого чиновник уволился с должности.
Источник: https://bashprok.ru/
Установлено, что в 2015-2017 гг. местные власти провели несколько закупок на сумму свыше 400 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог. Их победителем стало ООО «Проектно-строительная группа».
При этом одним из учредителей данной компании является супруга заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ.
Между тем чиновник не сообщил о данном факте в комиссию по урегулированию конфликта интересов, нарушив, таким образом, требования Федерального закона «О противодействии коррупции».
В связи с этим прокуратура района внесла в муниципалитет представление, до рассмотрения которого чиновник уволился с должности.
Источник: https://bashprok.ru/
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Метки: Гафурийский район