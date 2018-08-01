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    В Гафурийском районе коррупционер лишился кресла замначальника райадминистрации

    slavin Сегодня, 10:25132
    В Гафурийском районе коррупционер лишился кресла замначальника райадминистрации
    Прокуратура Гафурийского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в районной администрации.

    Установлено, что в 2015-2017 гг. местные власти провели несколько закупок на сумму свыше 400 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог. Их победителем стало ООО «Проектно-строительная группа».

    При этом одним из учредителей данной компании является супруга заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ.

    Между тем чиновник не сообщил о данном факте в комиссию по урегулированию конфликта интересов, нарушив, таким образом, требования Федерального закона «О противодействии коррупции».

    В связи с этим прокуратура района внесла в муниципалитет представление, до рассмотрения которого чиновник уволился с должности.
    Источник: https://bashprok.ru/
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    Метки: Гафурийский район

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