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    Городошники села Мишкино открыли сезон

    slavin Сегодня, 09:31130Спорт
    Городошники села Мишкино открыли сезон
    Состоялся первый тур районных соревнований по городошному спорту сезона «Лето-2017» среди любителей. Городошникам предстоит сыграть 10 туров.

    В 2014 году городошный спорт был исключен из зачета сельских спортивных игр, в этом году он снова был включен в программу. По прошествии нескольких лет, благодаря энтузиастам Сайпашу Кугубаеву, Диму Батыршину, Сергею Салиеву в районе игра не потеряла своего престижа. Уже началась подготовка к финальным соревнованиям. По итогам первого тура чемпионом района стал старейший городошник Сайпаш Кугубаев. Второй результат показал прошлогодний чемпион игр Роман Ямаев, третье место завоевал Сергей Салиев.
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