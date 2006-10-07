В 2014 году городошный спорт был исключен из зачета сельских спортивных игр, в этом году он снова был включен в программу. По прошествии нескольких лет, благодаря энтузиастам Сайпашу Кугубаеву, Диму Батыршину, Сергею Салиеву в районе игра не потеряла своего престижа. Уже началась подготовка к финальным соревнованиям. По итогам первого тура чемпионом района стал старейший городошник Сайпаш Кугубаев. Второй результат показал прошлогодний чемпион игр Роман Ямаев, третье место завоевал Сергей Салиев.
Городошники села Мишкино открыли сезон
В 2014 году городошный спорт был исключен из зачета сельских спортивных игр, в этом году он снова был включен в программу. По прошествии нескольких лет, благодаря энтузиастам Сайпашу Кугубаеву, Диму Батыршину, Сергею Салиеву в районе игра не потеряла своего престижа. Уже началась подготовка к финальным соревнованиям. По итогам первого тура чемпионом района стал старейший городошник Сайпаш Кугубаев. Второй результат показал прошлогодний чемпион игр Роман Ямаев, третье место завоевал Сергей Салиев.
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