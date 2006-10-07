Городошники села Мишкино открыли сезон

Состоялся первый тур районных соревнований по городошному спорту сезона «Лето-2017» среди любителей. Городошникам предстоит сыграть 10 туров.



В 2014 году городошный спорт был исключен из зачета сельских спортивных игр, в этом году он снова был включен в программу. По прошествии нескольких лет, благодаря энтузиастам Сайпашу Кугубаеву, Диму Батыршину, Сергею Салиеву в районе игра не потеряла своего престижа. Уже началась подготовка к финальным соревнованиям. По итогам первого тура чемпионом района стал старейший городошник Сайпаш Кугубаев. Второй результат показал прошлогодний чемпион игр Роман Ямаев, третье место завоевал Сергей Салиев.

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