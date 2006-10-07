Спортсмен из Мишкинского района стал абсолютным чемпионом России по настольному теннису

В городе Алексин Тульской области прошёл Чемпионат России по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями, где РБ представлял знаменитый спортсмен-инструктор МБУ ДО ДЮСШ мастер спорта Эренбург Миксонов.



Он относится к категории спортсменов, которые соревнуются сидя на коляске (4 класс — сидячие), по мастерству, стилю и технике игры намного превосходит своих соперников. Победы ему даются нелегко, это результат упорных каждодневных тренировок и участия в рейтинговых соревнованиях РБ. Подтверждением тому стала очередная победа Эренбурга на главном соревновании страны — на Чемпионате России. Среди 21 участника со всей страны по своему классу он стал абсолютным чемпионом.

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