Каратэ в Мишкинском районе приобретает еще большую популярность

В последние годы среди ребятни села Мишкино спортивная секция по каратэ киокусинкай, набирает популярность.



Дети не только с удовольствием постигают азы восточного единоборства, но и показывают отличные результаты. На прошедшем в городе Уфе Первенстве Республики Башкортостан по каратэ киокусинкай в рамках 1-х открытых юношеских игр боевых искусств Приволжского Федерального округа в зачет Республиканских спортивных игр «Башкортостан за здоровый образ жизни» воспитанники Александра Богданова в общекомандном зачете заняли первое место.

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