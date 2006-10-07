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    Каратэ в Мишкинском районе приобретает еще большую популярность

    slavin Сегодня, 09:33133Спорт
    Каратэ в Мишкинском районе приобретает еще большую популярность
    В последние годы среди ребятни села Мишкино спортивная секция по каратэ киокусинкай, набирает популярность.

    Дети не только с удовольствием постигают азы восточного единоборства, но и показывают отличные результаты. На прошедшем в городе Уфе Первенстве Республики Башкортостан по каратэ киокусинкай в рамках 1-х открытых юношеских игр боевых искусств Приволжского Федерального округа в зачет Республиканских спортивных игр «Башкортостан за здоровый образ жизни» воспитанники Александра Богданова в общекомандном зачете заняли первое место.
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