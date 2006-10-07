Чураевские спортсмены завоевали себе выход на Всероссийские соревнования

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Алена ГРИГОРЬЕВА

С 25 по 28 мая в городе Стерлитамаке прошел региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».В них приняли участие самые сильнейшие команды республики. Они боролись за право защищать честь республики в городе Анапе на финальных состязаниях.Обучающиеся 7 класса Чураевской гимназии Кирилл Алиев, Георгий Галилов, Руслан Кутлуметов, Илья Салаев, Юлия Ахметьянова, Милена Изибаирова, Анита Тимиркаева, Ангелина Шамыкова заняли общекомандное первое место среди сельских класс-команд.