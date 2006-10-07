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    Чураевские спортсмены завоевали себе выход на Всероссийские соревнования

    slavin Вчера, 15:15204Спорт
    Чураевские спортсмены завоевали себе выход на Всероссийские соревнования
    Спортсмены Чураевской гимназии имени Я. Ялкайна в очередной раз доказали, что они самые лучшие в республике среди сельских класс-команд

    С 25 по 28 мая в городе Стерлитамаке прошел региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

    В них приняли участие самые сильнейшие команды республики. Они боролись за право защищать честь республики в городе Анапе на финальных состязаниях.

    Обучающиеся 7 класса Чураевской гимназии Кирилл Алиев, Георгий Галилов, Руслан Кутлуметов, Илья Салаев, Юлия Ахметьянова, Милена Изибаирова, Анита Тимиркаева, Ангелина Шамыкова заняли общекомандное первое место среди сельских класс-команд.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Алена ГРИГОРЬЕВА
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    Метки: Чураево

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