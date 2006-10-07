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    Спортсмен-колясочник из Мишкинского района победил на международных соревнованиях

    slavin Вчера, 14:59241Спорт
    Спортсмен-колясочник из Мишкинского района победил на международных соревнованиях
    Наш земляк теннисист-колясочник Эренбург Миксонов в очередной раз подтвердил звание чемпиона

    С 28 июня по 2 июля в Республике Казахстан в городе Костанай прошел Международный турнир по настольному теннису среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, куда были приглашены сильнейшие спортсмены с приграничных с республикой регионов Российской Федерации.

    На эти состязания приехали спортсмены-инвалиды из 16 областей Республики Казахстан. Россию представили команды Челябинской области и Республики Башкортостан. Всего участвовало 92 человека с 1 по 10 классы.

    В состав сборной республики входил наш талантливый спортсмен-инструктор МБУ ДО ДЮСШ, мастер спорта по настольному теннису Эренбург Миксонов. Он и на этот раз оправдал надежды своих болельщиков и тренера, заняв первое место в личном зачете в своем классе, второе — в командном парном разряде. В абсолютном первенстве (1–5 классы) он стал сильнейшим среди спортсменов-теннисистов. Команда Челябинской области привезла 12 медалей, из них три медали — золотые. В итоге им был вручен кубок чемпиона.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Алена ГРИГОРЬЕВА
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    Метки: Миксонов

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