Мишкинские спортсмены-туристы завоевали 13 медалей на республиканских соревнованиях

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В. Князев, директор МБУ ДО ЦДЮТ «Путник»

В соревнованиях приняли участие более 350 юных туристов из 23 муниципальных образований республики.Наш район представляла команда Центра детского и юношеского туризма «Путник» в двух группах – классы «А» и «С».Команда класса «А» состояла из кандидата в мастера спорта, призёра международных и всероссийских соревнований Андрея Ибаева (капитан), неоднократных победителей и призёров всероссийских и республиканских соревнований Ильмара Батырова, Ильгиза Саетгареева, Андрея Апсатарова, Артура Валинурова, Дарьи Александровой, Ирины Саликаевой.В команду класса «С» вошли прошлогодний чемпион республики, победитель всероссийских соревнований в залах Михаил Александров (капитан), призёры всероссийских соревнований в залах Иван Ахмадеев, Анна Небогатикова, Надежда Айгузина и новички – Алина Зайнуллина и Карина Айнуллина.Соревнования проводились по шести видам: «Дистанция – личная»; «Дистанция – связки»; «Дистанция – группа»; «Краеведческая викторина»; «Визитка»; «Организация туристского быта в полевых условиях».