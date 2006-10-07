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    Мишкинские спортсмены-туристы завоевали 13 медалей на республиканских соревнованиях

    slavin Вчера, 15:07260Спорт
    Мишкинские спортсмены-туристы завоевали 13 медалей на республиканских соревнованиях
    С 28 июня по 2 июля в окрестностях села Ташлы Альшеевского района прошли 68-е республиканские соревнования учащихся по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

    В соревнованиях приняли участие более 350 юных туристов из 23 муниципальных образований республики.

    Наш район представляла команда Центра детского и юношеского туризма «Путник» в двух группах – классы «А» и «С».

    Команда класса «А» состояла из кандидата в мастера спорта, призёра международных и всероссийских соревнований Андрея Ибаева (капитан), неоднократных победителей и призёров всероссийских и республиканских соревнований Ильмара Батырова, Ильгиза Саетгареева, Андрея Апсатарова, Артура Валинурова, Дарьи Александровой, Ирины Саликаевой.

    В команду класса «С» вошли прошлогодний чемпион республики, победитель всероссийских соревнований в залах Михаил Александров (капитан), призёры всероссийских соревнований в залах Иван Ахмадеев, Анна Небогатикова, Надежда Айгузина и новички – Алина Зайнуллина и Карина Айнуллина.

    Соревнования проводились по шести видам: «Дистанция – личная»; «Дистанция – связки»; «Дистанция – группа»; «Краеведческая викторина»; «Визитка»; «Организация туристского быта в полевых условиях».

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    В. Князев, директор МБУ ДО ЦДЮТ «Путник»
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