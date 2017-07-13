Физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» принял первых посетителей

— Физкультурно-оздоровительный комплекс будет принимать посетителей с 8.00 до 22.00. Бассейн предназначен для оздоровительного плавания, его пропускная способность — 50 человек. Площадь водного зеркала 250 квадратных метров, глубина 160 см, то есть, для взрослых людей. В бассейне три дорожки. В каждой раздевалке (мужской и женской) по 6 душевых кабин. Поскольку бассейн рециркуляционного типа, вода проходит четыре степени очистки и обновляется каждые три часа. Время занятия в бассейне — 1 час.



Пропускная способность тренажерного зала — 20 человек. Тренажеры в основном силовые, предназначены для взрослых. Здесь можно заниматься полтора часа.

Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели

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Фирдаус Кадикова

И вот в начале этой недели были открыты двери для посетителей. Об условиях посещения ФОК мы попросили рассказать директора комплекса Татьяну Шамиданову.