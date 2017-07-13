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    Физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» принял первых посетителей

    slavin 13-07-2017, 16:10266Спорт
    Физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» принял первых посетителей
    Жители района с нетерпением ждали, когда же можно будет окунуться в теплую воду бассейна и начать занятия в тренажерном зале.

    И вот в начале этой недели были открыты двери для посетителей. Об условиях посещения ФОК мы попросили рассказать директора комплекса Татьяну Шамиданову.

    — Физкультурно-оздоровительный комплекс будет принимать посетителей с 8.00 до 22.00. Бассейн предназначен для оздоровительного плавания, его пропускная способность — 50 человек. Площадь водного зеркала 250 квадратных метров, глубина 160 см, то есть, для взрослых людей. В бассейне три дорожки. В каждой раздевалке (мужской и женской) по 6 душевых кабин. Поскольку бассейн рециркуляционного типа, вода проходит четыре степени очистки и обновляется каждые три часа. Время занятия в бассейне — 1 час.

    Пропускная способность тренажерного зала — 20 человек. Тренажеры в основном силовые, предназначены для взрослых. Здесь можно заниматься полтора часа.


    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Фирдаус Кадикова
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