Волонтеры Мишкинского района организовали соревнования по шахматам и шашкам

О. БИКТУБАЕВА.

Руководитель отделения Ольга Биктубаева поприветствовала участников мероприятия и рассказала историю создания шахмат.Отрадно, что, несмотря на каникулы и солнечную погоду, ребята собрались чтобы «помериться умами». Среди шахматистов, которых было немного, первое место занял Миша Калитов, второе — Степан Секретарев.А вот игра среди шашистов развернулась не на шутку. Если шахматы отличаются сложностью в игре, то в шашках главное — сообразительность и сноровка. Некоторые партии длились очень долго, соперники не хотели сдаваться. В итоге с результатом 10 баллов 1 место заняла куратор проекта «ЗОЖ и спорт» отделения «Молодой Гвардии» Анастасия Яндуганова. Второе место было присуждено обучающемуся средней школы № 2 села Мишкино Михаилу Калитову. Замкнул тройку призеров молодогвардеец Степан Секретарев. За хорошую игру были отмечены и награждены Алсу Саитгалиева и Велена Иванова, волонтеры Рената Биктубаева, Влада Ялитова и Милана Карамова.Победители и призеры были награждены памятными подарками отдела молодежи. Участники сошлись на том, что второй этап соревнований проведут в зимнее время.Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих успехов.