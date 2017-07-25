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    Волонтеры Мишкинского района организовали соревнования по шахматам и шашкам

    slavin 25-07-2017, 14:48190Спорт
    Волонтеры Мишкинского района организовали соревнования по шахматам и шашкам
    20 июля в детской модельной библиотеке отделением «Молодой Гвардии» совместно с волонтерами движения «Вместе» были организованы соревнования по шахматам и шашкам среди молодежи.

    Руководитель отделения Ольга Биктубаева поприветствовала участников мероприятия и рассказала историю создания шахмат.

    Отрадно, что, несмотря на каникулы и солнечную погоду, ребята собрались чтобы «помериться умами». Среди шахматистов, которых было немного, первое место занял Миша Калитов, второе — Степан Секретарев.

    А вот игра среди шашистов развернулась не на шутку. Если шахматы отличаются сложностью в игре, то в шашках главное — сообразительность и сноровка. Некоторые партии длились очень долго, соперники не хотели сдаваться. В итоге с результатом 10 баллов 1 место заняла куратор проекта «ЗОЖ и спорт» отделения «Молодой Гвардии» Анастасия Яндуганова. Второе место было присуждено обучающемуся средней школы № 2 села Мишкино Михаилу Калитову. Замкнул тройку призеров молодогвардеец Степан Секретарев. За хорошую игру были отмечены и награждены Алсу Саитгалиева и Велена Иванова, волонтеры Рената Биктубаева, Влада Ялитова и Милана Карамова.

    Победители и призеры были награждены памятными подарками отдела молодежи. Участники сошлись на том, что второй этап соревнований проведут в зимнее время.

    Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих успехов.
    О. БИКТУБАЕВА.
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