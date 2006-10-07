"Семья — моя главная победа"

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Вениамин Кондогин

Про спортивную семью Ишмурзиных наша районная газета писала не раз. Казалось бы, изучены все факты этой звездной семьи. Но то, что в канун Дня физкультурника Игорю исполнится 50 лет — повод вспомнить об Ишмурзиных более чем достойный. Полвека — срок немалый, но и не большой. Как посмотреть?!— Чувствуете свои 50? — спросил я у Игоря.— Нет, конечно, — улыбается юбиляр. — Где-то я слышал, что время, проведенное на охоте, рыбалке и спортивных баталиях, Богом не засчитывается. А я в спорте с младых ногтей — с пятого класса. Так что, я почти младенец.Жизнерадостности Игоря остается по-доброму позавидовать. Он еще по-своему молод. Немногословен.В спорт пришел по рекомендации старшего брата Алексея, который как-то пригласил Игоря к себе в гости в Стерлитамак — побывать на сборах военных легкоатлетов. Победитель среди сверстников в районе по лыжам, легкой атлетике, быстро освоился с новым видом спорта — военным прикладным многоборьем. Ведь таланта тренера у старшего брата не отнять.