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    Кубки победителей снова у мишкинцев

    slavin 26-09-2017, 14:20299Спорт
    Кубки победителей снова у мишкинцев
    16 сентября в городе Белорецке прошли открытые республиканские соревнования по спортивному туризму «Осенний Белорецк — 2017», посвящённые Международному Дню туризма и Году экологии в Республике Башкортостан.

    В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из городов Бирска, Сибая, Уфы, Белорецка, Белорецкого и Мишкинского районов. Наш район был представлен двумя командами Центра детского туризма «Путник» старшей и младшей групп в составе: Дарьи Александровой, Надежды Айгузиной, Ильгиза Саетгареева, Ильмара Батырова, Андрея Ибаева, Андрея Апсатарова и Дарьи Ивановой. В программу вошли соревнования по виду «дистанция личная». В общем зачёте с большим отрывом обе наши команды стали чемпионами, завоевав кубки победителей. В личном зачёте чемпионами стали Дарья Александрова (3 класс дистанции), Ильгиз Саетгареев и Надежда Айгузина (2 класс дистанции). Серебряные медали завоевали Андрей Ибаев (3 класс), Михаил Александров и Ирина Саликаева (2 класс). Всего с этих соревнований наши спортсмены привезли восемь грамот, сертификаты на три с половиной тысячи рублей и два кубка.

    От всей души поздравляем наших спортсменов и их тренеров с очередным успешным выступлением на республиканских соревнованиях и желаем им дальнейших успехов и новых ярких побед!
    В. Князев
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