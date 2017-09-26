Кубки победителей снова у мишкинцев

В. Князев

В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из городов Бирска, Сибая, Уфы, Белорецка, Белорецкого и Мишкинского районов. Наш район был представлен двумя командами Центра детского туризма «Путник» старшей и младшей групп в составе: Дарьи Александровой, Надежды Айгузиной, Ильгиза Саетгареева, Ильмара Батырова, Андрея Ибаева, Андрея Апсатарова и Дарьи Ивановой. В программу вошли соревнования по виду «дистанция личная». В общем зачёте с большим отрывом обе наши команды стали чемпионами, завоевав кубки победителей. В личном зачёте чемпионами стали Дарья Александрова (3 класс дистанции), Ильгиз Саетгареев и Надежда Айгузина (2 класс дистанции). Серебряные медали завоевали Андрей Ибаев (3 класс), Михаил Александров и Ирина Саликаева (2 класс). Всего с этих соревнований наши спортсмены привезли восемь грамот, сертификаты на три с половиной тысячи рублей и два кубка.От всей души поздравляем наших спортсменов и их тренеров с очередным успешным выступлением на республиканских соревнованиях и желаем им дальнейших успехов и новых ярких побед!