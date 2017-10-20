В нем принял участие наш именитый спортсмен, мастер спорта Эренбург Миксонов. В своем классе он в очередной раз подтвердил титул сильнейшего теннисиста в Российской Федерации. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Беларусь, Украины, Приднестровья, Молдовы и Литвы.
В очередной раз победа за Эренбургом
В нем принял участие наш именитый спортсмен, мастер спорта Эренбург Миксонов. В своем классе он в очередной раз подтвердил титул сильнейшего теннисиста в Российской Федерации. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Беларусь, Украины, Приднестровья, Молдовы и Литвы.
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