В очередной раз победа за Эренбургом

В городе Брянске в сентябре прошли всероссийские соревнования по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



В нем принял участие наш именитый спортсмен, мастер спорта Эренбург Миксонов. В своем классе он в очередной раз подтвердил титул сильнейшего теннисиста в Российской Федерации. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Беларусь, Украины, Приднестровья, Молдовы и Литвы.

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.