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    В очередной раз победа за Эренбургом

    slavin 20-10-2017, 09:03151Спорт
    В очередной раз победа за Эренбургом
    В городе Брянске в сентябре прошли всероссийские соревнования по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

    В нем принял участие наш именитый спортсмен, мастер спорта Эренбург Миксонов. В своем классе он в очередной раз подтвердил титул сильнейшего теннисиста в Российской Федерации. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Беларусь, Украины, Приднестровья, Молдовы и Литвы.
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