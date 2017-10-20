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    Мишкинский легкоатлет успешно выступил на чемпионате России

    slavin 20-10-2017, 09:18168Спорт
    Мишкинский легкоатлет успешно выступил на чемпионате России
    Ветеран-легкоатлет из Большесухоязово Ю. Айгузин недавно принял участие на чемпионате России по легкой атлетике, который проходил в городе Адлере Краснодарского края.

    На дистанции 5 километров он стал четвертым, в прыжках в длину с разбега завоевал бронзовую медаль, а на дистанции 400 м с барьерами Юрий Байгузинович стал чемпионом России в возрастной группе 50–54 года.
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