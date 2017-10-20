Мишкинский легкоатлет успешно выступил на чемпионате России

Ветеран-легкоатлет из Большесухоязово Ю. Айгузин недавно принял участие на чемпионате России по легкой атлетике, который проходил в городе Адлере Краснодарского края.



На дистанции 5 километров он стал четвертым, в прыжках в длину с разбега завоевал бронзовую медаль, а на дистанции 400 м с барьерами Юрий Байгузинович стал чемпионом России в возрастной группе 50–54 года.

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.