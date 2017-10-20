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    Спортивный калейдоскоп

    slavin 20-10-2017, 09:20144Спорт
    Спортивный калейдоскоп
    Согласно календарному плану Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, в очередной раз прошли соревнования с участием сборных команд Мишкинского района, в том числе и по настольному теннису. Наша команда теннисистов, в составе которого были В. Сарычев, Д. Яркаев, Н. Апсатарова, выступила в городе Туймазы, куда съехались спортсмены со всей республики. Принимали участие 25 команд из сельских районов. В индивидуальном зачете среди первых ракеток В. Сарычев стал пятым, Д. Яркаев среди вторых ракеток — четвертым, Н. Апсатарова показала 13-й результат. В итоге в командном зачете наши теннисисты стали пятыми в республике.

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    С этого года все крупные спортивные мероприятия, которые включены в календарный план Министерства спорта РБ, строго проводятся только в тех спортивных объектах, которые прошли сертификацию и включены во Всероссийский реестр Спортивных объектов. Поэтому большинство финальных соревнований проводились в городе Туймазы. В один из дней в городском спортивном комплексе «Олимпиец» собрались 22 команды пловцов. Впервые в этом году на соревнованиях принимали участие и наши спортсмены. Благодаря открытию плавательного бассейна в райцентре, у нас появилась возможность культивирования данного вида спорта.

    В составе нашей команды выступили В. Шумаев, С. Хазиев, Л. Красильникова, А. Янитова. В упорной борьбе среди сильнейших команд республики наши спортсмены смогли войти в первую десятку.

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    Наибольшую популярность приобретают спортивные состязания, включенные в VII спортивные игры «Башкортостан — за здоровый образ жизни». Соревнования по гиревому спорту проводились в рамках республиканского фестиваля по национальным видам спорта, куда вошли гиревой спорт, борьба куреш и армспорт. Наш район представляла команда гиревиков, укомплектованная из бывших воспитанников ДЮСШ. А. Миксонов (до 60 килограммов), Л. Ибаков (до 70 кг), мастер спорта по гиревому спорту Д. Шайбаков (до 80), кандидат в мастера спорта Р. Ямакаев (до 90 кг), мастер спорта А. Кучерявенко (свыше 90 кг). Все они — представители деревни Тынбаево, подопечные кандидата в мастера спорта Владимира Шамратова. Порадовал нас Д. Шайбаков, который в своей весовой категории показал третий результат. В командном первенстве наши силачи заняли четвертое место.

    Одним из лидирующих позиций в спортивном мире занимают шахматы. И на этот раз интеллектуальная игра собрала самое большое количество команд — участников в городе Туймазы. В составе команды нашего района выступили В. Шамаев (первая доска), С. Яндуганов (вторая доска) и Л. Каримова. Из 29 команд наши шахматисты смогли войти в золотую середину.

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    Из года в год наши бегуны показывают самые лучшие результаты по республике. Нынче команда района, укомплектованная из воспитанников ДЮСШ, отправилась на состязания с твердой уверенностью победить. И их слова не разошлись с делом: на Чемпионате и Первенстве РБ по легкоатлетическому кроссу в зачет VII-х спортивных игр «Башкортостан — за здоровый образ жизни» они завоевали кубок чемпионов.

    Соревнования проводились близ города Белорецка на территории детского оздоровительного лагеря «Бригантина».
    А. Григорьева
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