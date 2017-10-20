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    Мишкинские легкоатлеты заняли пятое место во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников

    slavin 20-10-2017, 09:21192Спорт
    Мишкинские легкоатлеты заняли пятое место во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
    Обучающиеся чураевской гимназии в очередной раз приняли участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», которые проходили в прекрасном всероссийском детском центре «Смена».

    По сравнению с прошлым годом, нынче мы тренировались тщательнее и упорнее, ведь «Президентские состязания» — это, прежде всего, физическая подготовка. День за днем мы развивали гибкость тела и быстроту движений, выполняли силовые упражнения. Благодаря упорным тренировкам, мы смогли улучшить свои результаты по спортивному многоборью и эстафете. Да и судейство в этом году было построже, что, конечно же, прибавило нам волнения.

    Сам лагерь претерпел некоторые изменения: изменился интерьер, появились новые сооружения, вожатые. Но, несмотря на новые постройки, мы свободно ориентировались в лагере. Была подготовлена насыщенная программа: ходили на различные интересные мероприятия, игры и встречи со знаменитыми людьми. В этом году, по сравнению с прошлым, было больше команд из разных уголков нашей Родины, точнее — с 81 региона. Сельских класс-команд насчитывалось 78.

    Каждый наш день начинался с физических занятий, которые напоминали нам ежедневные тренировки на нашем стадионе в родном селе, за исключением масштаба и резинового покрытия, которые соответствуют стандартам проведения таких соревнований.

    Состязания для сельских класс-команд начались с творческого конкурса, а городские класс-команды соревновались в спортивном многоборье. Затем для всех был проведен теоретический конкурс, который состоял из компьютерного тестирования по 3 уровням сложностей. С ним мы справились неплохо и в числе 12 лучших команд прошли в полуфинал. После состоялся финал, где 6 команд, в числе которых оказались и мы, боролись за призовые места. В итоге нам посчастливилось занять почетное 5 место. По-моему, это очень хороший показатель того, что в нашей гимназии работают хорошие учителя и учатся целеустремленные дети.

    В спортивном многоборье в личном зачете среди девочек отличилась наша Анита Тимиркаева. Она стала серебряным призером, уступив всего лишь 5 очков победительнице. И в командном зачете нам не хватило 5 очков, чтобы войти в тройку лучших. Но это не помешало нам стать призерами в общем зачете, так как награждали шестерку лучших класс-команд среди сельских и городских.

    Поездка на различные соревнования и конкурсы требует кропотливой работы и огромного вложения. Без поддержки администрации нашей гимназии, а особенно директора Г. Зайнитдинова, ДЮСШ, отдела культуры, администрации СП Чураевский сельсовет, спонсоров и родителей, она бы вряд ли состоялась. Спасибо им большое.
    Ю. Ахметьянова
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