9 октября в Мишкино прошли соревнования по картингу среди воспитанников детского объединения «Юный водитель»

Е. Биктышева, методист

По словам директора Центра детского туризма В. Князева, мероприятие стало традиционным, количество участников с каждым годом растет. Хоть учебный процесс уже начался, желающие все еще могут записаться на занятия в детское объединение «Юный водитель» к опытному педагогу дополнительного образования И. Ялаеву, где ребята научатся не только водить карт, но и приобретут необходимые теоретические знания. Из тех, кто с детства занимается этим видом спорта, в дальнейшем получаются отличные механики и дисциплинированные водители.Соревнования проходили в трех возрастных категориях. В младшей категории (9–10 лет) победителями стали Динар Тухбатуллин, Никита Яныбаев, Александр Иликбаев. Среди участников 11–12 лет не было равных Вадиму Багаутдинову, Данилу Саптиеву, Вячеславу Айгузину. В старшей группе (13–14 лет) места распределились следующим образом: первое место занял Владимир Александров, второе — Артур Чуприков, третье — Рамиль Сафин.