Туристы Мишкинского района стали призерами Открытого Кубка Республики Марий Эл по спортивному туризму

В. Князев, директор МБУ ДО ЦДЮТ «Путник», заслуженный работник образования Республики Башкортостан

В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов, шесть субъектов Российской Федерации (Самарская, Пензенская, Кировская области, республики Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл), 21 делегация, в том числе семь районов и городов Марий Эл. На соревнованиях разыгрывались 34 комплекта медалей. Наши спортсмены Ильмар Батыров, Ильгиз Саетгареев, Кристина Архипова, Ирина Саликаева, Анна Небогатикова, Надежда Айгузина, Дарья Иванова, Алина Зайнуллина, Андрей Апсатаров, Артур Валинуров под руководством Андрея Ибаева выиграли семь медалей, из которых три — золотые, три — серебряные и одна — бронзовая. Педагог дополнительного образования, руководитель команды Андрей Ибаев стал абсолютным чемпионом, выиграв две золотые медали по второму и четвёртому классу дистанции. Успех потрясающий, наши туристы ещё раз доказали, что они являются одними из лучших по спортивному туризму в Российской Федерации. От всей души поздравляем наших туристов с этой победой.