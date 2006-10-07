Мишкинские туристы успешно выступили на открытом первенстве города Бирска

Д. Алиева

В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов Уфы, Нефтекамска, Мишкино, Бирска и села Шелканово Бирского района.Наша команда под руководством педагогов дополнительного образования Андрея Ибаева и Дианы Алиевой привезла пять почетных грамот и медалей, из которых две золотые, одна серебряная и две бронзовые.МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» выражает огромную благодарность родителям за оказанную финансовую помощь.Мы поздравляем нашу команду с прекрасным результатом и желаем дальнейших успехов в спорте.