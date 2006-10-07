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    Мишкинские туристы успешно выступили на открытом первенстве города Бирска

    slavin Сегодня, 12:1977Спорт
    Мишкинские туристы успешно выступили на открытом первенстве города Бирска
    Открытое Первенство города Бирска по спортивному туризму в закрытых помещениях «Золотая осень — 2017» принесло нам новые победы

    В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов Уфы, Нефтекамска, Мишкино, Бирска и села Шелканово Бирского района.

    Наша команда под руководством педагогов дополнительного образования Андрея Ибаева и Дианы Алиевой привезла пять почетных грамот и медалей, из которых две золотые, одна серебряная и две бронзовые.

    МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» выражает огромную благодарность родителям за оказанную финансовую помощь.

    Мы поздравляем нашу команду с прекрасным результатом и желаем дальнейших успехов в спорте.
    Д. Алиева
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