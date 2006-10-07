Мишкинские туристы успешно выступили на открытом первенстве города Бирска

Открытое Первенство города Бирска по спортивному туризму в закрытых помещениях «Золотая осень — 2017» принесло нам новые победы
В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов Уфы, Нефтекамска, Мишкино, Бирска и села Шелканово Бирского района.
Наша команда под руководством педагогов дополнительного образования Андрея Ибаева и Дианы Алиевой привезла пять почетных грамот и медалей, из которых две золотые, одна серебряная и две бронзовые.
МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» выражает огромную благодарность родителям за оказанную финансовую помощь.
Мы поздравляем нашу команду с прекрасным результатом и желаем дальнейших успехов в спорте.
В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов Уфы, Нефтекамска, Мишкино, Бирска и села Шелканово Бирского района.
Наша команда под руководством педагогов дополнительного образования Андрея Ибаева и Дианы Алиевой привезла пять почетных грамот и медалей, из которых две золотые, одна серебряная и две бронзовые.
МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» выражает огромную благодарность родителям за оказанную финансовую помощь.
Мы поздравляем нашу команду с прекрасным результатом и желаем дальнейших успехов в спорте.
Д. Алиева
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