В деревне Ирсаево Мишкинского района прошел спортивный праздник «Спортивная кругосветка»

Л. Саляева

Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. Ключевое условие участия — быть приверженцем здорового образа жизни. Перед началом состязаний активисты школы провели выступление по профилактике наркомании и негативных явлений в молодежной среде. Программа была довольно насыщенной. Каждому участнику команды было предложено пройти полосу препятствий на время, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. В итоге победила команда И. Ишмурзина, 2 и 3 места заняли команды Я. Ишалиной и А. Назмиева.