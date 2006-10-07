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    В деревне Ирсаево Мишкинского района прошел спортивный праздник «Спортивная кругосветка»

    slavin Вчера, 09:44160Спорт
    В деревне Ирсаево Мишкинского района прошел спортивный праздник «Спортивная кругосветка»
    2 декабря в спортивном зале средней школы А. Искандарова деревни Ирсаево состоялся спортивный праздник «Спортивная кругосветка» между командами педагогов и детей.

    Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. Ключевое условие участия — быть приверженцем здорового образа жизни. Перед началом состязаний активисты школы провели выступление по профилактике наркомании и негативных явлений в молодежной среде. Программа была довольно насыщенной. Каждому участнику команды было предложено пройти полосу препятствий на время, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. В итоге победила команда И. Ишмурзина, 2 и 3 места заняли команды Я. Ишалиной и А. Назмиева.
    Л. Саляева
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    Метки: Ирсаево

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