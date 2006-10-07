Спортивные новости ноября

Алена Григорьева

В городе Стерлитамаке прошел фестиваль по спортивному многоборью среди ветеранов. Команду нашего района составили И. Самниев, Ю. Айгузин, О. Акмурзина, А. Якупова. Нашим ветеранам-спортсменам предстояло выполнить следующие задания: поднимание туловища из положения лежа на спине, шашки, дартс, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, бросок мяча в баскетбольную корзину. С заданиями они справились. Иван Самниев занял второе место по броску мяча в баскетбольную корзину, Юрий Айгузин занял вторые места по подниманию туловища из положения лежа на спине, по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу.В Республике Татарстан прошли межрегиональные соревнования по легкой атлетике. В них приняли участие воспитанники тренеров-преподавателей Мурзашевых. Ежедневные тренировки, усердие и спортивная подготовка ребят принесли свои плоды. Дима Яншаев (тренер С. Валитов) и Валентина Сагитова на дистанции 1000 м заняли первые места, Люда Мурзашева и Эрик Каптиев показали третий результат. Дима Зайнакаев на дистанции 300 метров занял третье место.Приехав домой, юные спортсмены сразу же начали готовиться к очередному старту. Буквально на днях они вернулись из города Нижнекамска, где приняли участие в спортивных состязаниях, посвященных памяти именитого спортсмена Ю. Жадовского.Команду нашего района представили легкоатлеты, которые занимаются у тренеров-преподавателей Ю. Айгузина, С. Валитова, Л. и С. Мурзашевых, С. Хазиева.Спортсмены выступали в своих возрастных группах. Среди бегунов 2000–2001 годов рождения Геннадий Мурзашев на дистанции 1500 м занял второе место, в беге на 800 м стал четвертым. В возрастной группе 2002–2003 годов рождения на первой дистанции Дима Яншаев стал абсолютным чемпионом, в беге на 800 м показал второй результат. Немного отстал от него Эрик Каптиев. В беге на 1500 м он занял второе место, на дистанции 800 м прибежал четвертым. Александр Ямбаев показал третий результат и на дистанции 800 м занял пятое место. Данил Иркабаев в беге на 400 м и 800 м к финишу пришел третьим. Среди наших девушек хорошие показатели у Валентины Сагитовой. На дистанции 400 м она заняла четвертое место, в беге на 800 метров — третье.