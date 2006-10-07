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    На базе ДЮСШ Мишкинского района прошли районные отборочные этапы игры по мини-футболу

    slavin Вчера, 09:46146Спорт
    На базе ДЮСШ Мишкинского района прошли районные отборочные этапы игры по мини-футболу
    В них приняли участие пять команд: СК «Олимп» (лицей № 1), СК «Олимпиец» (школа № 2 райцентра), СК «Ирсаевцы» (школа деревни Ирсаево), СК «Белый барс» (школа деревни Малонакаряково), и СК «Батыр» (школа деревни Татарбаево). По итогам игр результаты таковы: первое место занял СК «Олимпиец», второе — СК «Ирсаевцы», третье — «Олимп».

    Ребята из школы № 2, показав хорошую игру, получили право участия в республиканских соревнованиях на зональном этапе в селе Калтасы с 30 ноября по 2 декабря.

    Все мальчики любят футбол, и нас радует то, что с ними занимается энтузиаст своего дела, тренер-преподаватель ДЮСШ Валерий Каляев, работа которого была отмечена благодарственными письмами Федерации футбола и мини-футбола РБ, Управления по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва РБ. Валерий Александрович носит звание лучшего работника физической культуры и спорта РБ.

    Футбол, по утверждению преподавателя, многогранен по своему воздействию на детей, как на физическое воспитание, так и на эмоциональное состояние, характер человека. В процессе игры игрок принимает быстрые решения, которые влияют на весь ход игры; предугадывает ситуации, прогнозируя действия соперников. Кроме того, развиваются такие качества, как самостоятельность мышления, командность, ответственность, самодисциплинированность. Мотивация достижения становится все более важной, ведь игроки учатся ставить цель, прикладывать усилия для ее достижения, проявляют настойчивость, получают удовольствие от решения интересных задач, не теряются в ситуации соревнования, показывают большое упорство при столкновении с препятствиями. Трудолюбие и целеустремленность дают детям шанс достичь высоких результатов.
    В. Адыева
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