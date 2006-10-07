Мишкинские теннисисты стали призерами Открытого детского кубка города Уфы

Недавно прошел Открытый детский кубок городского округа города Уфы по настольному теннису. Воспитанники тренера-преподавателя Натальи Апсатаровой показали отличные результаты.



Дарина Апсатарова заняла первое место, Тимур Сабиров стал вторым, Никита Минилбаев и Азамат Ибатов заняли третьи места.

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