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    Мишкинские теннисисты стали призерами Открытого детского кубка города Уфы

    slavin Вчера, 10:55177Спорт
    Мишкинские теннисисты стали призерами Открытого детского кубка города Уфы
    Недавно прошел Открытый детский кубок городского округа города Уфы по настольному теннису. Воспитанники тренера-преподавателя Натальи Апсатаровой показали отличные результаты.

    Дарина Апсатарова заняла первое место, Тимур Сабиров стал вторым, Никита Минилбаев и Азамат Ибатов заняли третьи места.
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