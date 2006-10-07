Футболисты Мишкинского района боролись за выход на зональные соревнования в зачет XX спартакиады школьников

Юные футболисты 2003–2004 годов рождения боролись за выход на зональные соревнования в зачет XX спартакиады школьников Министерства образования РБ.



Всего участвовало 230 участников: 9 команд мальчиков и 5 команд девочек. Лучше всех среди мальчиков оказались ребята средней школы № 2 села Мишкино, а среди команд противоположного пола — девочки из марийской гимназии села Чураево и школы деревни Сосновка. Команды, занявшие первые места, сыграли на зональном этапе.



Финалисты района приняли участие на зональном первенстве в селах Калтасы и Красный Холм Калтасинского района. Были упорные игры среди вышедших в зону, которые боролись за выход в финал. На зональных соревнованиях сильнейшие показали своё мастерство, и на первом месте среди девочек оказались футболистки Аскинского района, наши девочки уступили лишь один мяч и остались на втором месте, третье место досталось балтачевцам. Среди мальчиков первое место заняли калтасинцы, бураевцы стали вторыми, балтачевцы — третьими. Наши ребята заняли 5 место.

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