Мишкинские баскетболисты разыграли выход в финал баскетбольной лиги «Оранжевый мяч»

А. Киликаева

Всего участвовало 8 команд девочек и 10 команд мальчиков. Команды, вышедшие в финал, боролись за звание чемпиона района при средней школе деревни Баймурзино. Первое место заняли баскетболистки марийской гимназии имени Я. Ялкайна села Чураево, девочки из средней школы деревни Тынбаево вышли на второе место, команде из Большесухоязово было присуждено третье место. Среди мальчиков команда марийской гимназии опередила своих соперников и заняла первое место, 2 место заняли хозяева финальных соревнований, баскетболисты средней школы № 2 села Мишкино оказались на третьем месте.15–17 декабря наши чемпионы будут защищать честь района на зональных соревнованиях в селе Бураево.