В Мишкинском районе разыграли кубок по волейболу

Р. Ямаев

На участие в игре подали заявки 8 команд, но в связи с занятостью на производстве команда ДРСУ была вынуждена прекратить состязания. Среди учреждений и организаций райцентра вне конкурса была допущена команда волейболистов СП Ирсаевский сельсовет, которая и стала чемпионом осенних игр.По условиям конкурса переходящий кубок разыгрывался только среди команд райцентра. Весной обладателем кубка стала команда «Союз‑2» (играют предприниматели, капитан Ю. Александров). На осенних играх кубок перешел команде «Союз‑1», куда входят представители организаций, расположенных в здании «Единого окна».В рождественские праздники будет организован турнир на призы Деда Мороза, где смогут принять участие команды со всего района.