ФОК «Триумф» села Мишкино открыл зимний сезон

Фирдаус Кадикова

Жители района получили возможность окунуться в теплую воду бассейна и заниматься в тренажерном зале. Одни сюда приходят за прекрасными ощущениями легкости и бодрости, другие идут по рекомендации врачей в целях укрепления здоровья. В любом случае, с кем бы из посетителей не приходилось общаться, все с восторгом отзываются и о самом ФОКе, и о качестве обслуживания. Нередко читатели интересуются качеством чистоты воды в бассейне. Поэтому беседу с директором «Триумфа» Татьяной Шамидановой мы начали с этого вопроса.— Вода проходит 4 уровня очистки, — говорит Татьяна Ишалиновна, — механический, через кварцевый песок, ультрафиолетовое излучение, хлорирование. Своевременно и постоянно проводится лабораторный анализ воды, дератизация учреждения, обработка всех поручней, арендуемого инвентаря. Буквально на днях, 18 декабря, была проведена внеплановая контрольная проверка, которая показала, что все в норме, нарушений нет. Поэтому пусть у посетителей не будет никаких сомнений на этот счет.Недавно для физкультурно-оздоровительного центра была приобретена новая партия спортивного инвентаря, докуплено необходимое оборудование. В связи с этим в ФОКе появились новшества для посетителей.— Зимний сезон мы открыли в прекрасном предновогоднем настроении, — продолжает директор учреждения. — Организовали прокат коньков, лыж, тюбингов. Начали функционировать каток и горка, буфет. В преддверии зимних каникул хотелось организовать для детей и взрослых возможность активного отдыха с пользой для здоровья. В дневное время можно кататься на лыжах и тюбингах, а с наступлением вечера больше бывает любителей покататься на коньках. Скоро будут установлены массажная кровать «Нуга-бест», бильярдный стол, настольный теннис.Отрадно, что открытие физкультурно-оздоровительного комплекса дало шанс укрепить здоровье не только мишкинцам, постоянными его посетителями стали и жители сел и деревень района.Здесь часто можно встретить людей пенсионного возраста и школьников, молодежь и людей трудоспособного возраста. Для последних стала подарком возможность коллективного посещения, которая более доступна, да и объединяют людей такие мероприятия.Обходя большую площадь комплекса, отмечаю, что уют и комфорт для посетителей здесь продуманы изначально. Для людей с ограниченными возможностями здоровья здесь созданы все условия, гостиничный комплекс тоже соответствует всем требованиям.На площади перед ФОКом выросла красавица-елка, сияющая разноцветными огнями и манящая неповторимым ароматом свежести. Идут работы по созданию ледового городка. Вскоре здесь появятся сказочные персонажи, к которым и дети, и взрослые не равнодушны. Новогоднее настроение они обеспечат всем.