В Мишкинском районе прошли соревнования по спортивному туризму «Двойной удар»

На состязания приехали 120 спортсменов из городов Уфы, Нефтекамска, Бирска, Бирского района, села Мишкино. Соревнования проводились по 1–4 классу, где участникам предъявлялись высокие требования судей по прохождению дистанции.
Команда «Путник» впервые выставила участников во всех возрастных категориях. В возрастной категории 14–15 лет среди юношей Ильгиз Саетгареев получил серебряную медаль, Ильмар Батыров — бронзовую. Среди девушек 14–15 лет Дарья Александрова также завоевала серебряную медаль, Ирина Саликаева — бронзовую. В возрастной категории 12–13 лет среди мальчиков Иван Ахмадеев добился серебряной медали. Победителем в возрастной категории 16 лет и старше (третий класс) стал руководитель команды, педагог дополнительного образования Андрей Ибаев. В четвёртом классе дистанции он занял второе место. От всей души поздравляем нашу команду спорт- сменов, тренеров с этой замечательной победой. Пожелаем им в дальнейшем высоких спортивных результатов и успехов в учёбе.
Команда «Путник» впервые выставила участников во всех возрастных категориях. В возрастной категории 14–15 лет среди юношей Ильгиз Саетгареев получил серебряную медаль, Ильмар Батыров — бронзовую. Среди девушек 14–15 лет Дарья Александрова также завоевала серебряную медаль, Ирина Саликаева — бронзовую. В возрастной категории 12–13 лет среди мальчиков Иван Ахмадеев добился серебряной медали. Победителем в возрастной категории 16 лет и старше (третий класс) стал руководитель команды, педагог дополнительного образования Андрей Ибаев. В четвёртом классе дистанции он занял второе место. От всей души поздравляем нашу команду спорт- сменов, тренеров с этой замечательной победой. Пожелаем им в дальнейшем высоких спортивных результатов и успехов в учёбе.
Д. Алиева
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