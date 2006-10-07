В Мишкинском районе прошли соревнования по спортивному туризму «Двойной удар»

Д. Алиева

Команда «Путник» впервые выставила участников во всех возрастных категориях. В возрастной категории 14–15 лет среди юношей Ильгиз Саетгареев получил серебряную медаль, Ильмар Батыров — бронзовую. Среди девушек 14–15 лет Дарья Александрова также завоевала серебряную медаль, Ирина Саликаева — бронзовую. В возрастной категории 12–13 лет среди мальчиков Иван Ахмадеев добился серебряной медали. Победителем в возрастной категории 16 лет и старше (третий класс) стал руководитель команды, педагог дополнительного образования Андрей Ибаев. В четвёртом классе дистанции он занял второе место. От всей души поздравляем нашу команду спорт- сменов, тренеров с этой замечательной победой. Пожелаем им в дальнейшем высоких спортивных результатов и успехов в учёбе.