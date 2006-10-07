Спортсмен из Мишкинского района стал первым в лыжной гонке на призы мастера спорта Максима Чудова

В спортивном комплексе «Биатлон» состоялась лыжная гонка на призы обладателя бронзовой медали Олимпийских игр в Ванкувере, заслуженного мастера спорта России по биатлону Максима Чудова.
Соревнования прошли в пятый раз. Ежегодно они собирают несколько сотен участников.
За победу в 12 возрастных категориях боролись более 200 человек. Выйти на старт мог любой желающий — как начинающие любители, так и опытные спортсмены.
В этих соревнованиях принял участие обучающийся марийской гимназии имени Я. Ялкайна села Чураево Эрнест Микаев. Из 35 спортсменов в возрастной группе 2005 годов рождения он первым пересек финишную прямую, и занял первое место. Зимний спортивный сезон открыт и уже набирает обороты. Юному спортсмену и его тренерам пожелаем удачных стартов и легких побед в будущем.
Соревнования прошли в пятый раз. Ежегодно они собирают несколько сотен участников.
За победу в 12 возрастных категориях боролись более 200 человек. Выйти на старт мог любой желающий — как начинающие любители, так и опытные спортсмены.
В этих соревнованиях принял участие обучающийся марийской гимназии имени Я. Ялкайна села Чураево Эрнест Микаев. Из 35 спортсменов в возрастной группе 2005 годов рождения он первым пересек финишную прямую, и занял первое место. Зимний спортивный сезон открыт и уже набирает обороты. Юному спортсмену и его тренерам пожелаем удачных стартов и легких побед в будущем.
Г. Ахметова
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