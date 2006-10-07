Спортсмен из Мишкинского района стал первым в лыжной гонке на призы мастера спорта Максима Чудова

Г. Ахметова

Соревнования прошли в пятый раз. Ежегодно они собирают несколько сотен участников.За победу в 12 возрастных категориях боролись более 200 человек. Выйти на старт мог любой желающий — как начинающие любители, так и опытные спортсмены.В этих соревнованиях принял участие обучающийся марийской гимназии имени Я. Ялкайна села Чураево Эрнест Микаев. Из 35 спортсменов в возрастной группе 2005 годов рождения он первым пересек финишную прямую, и занял первое место. Зимний спортивный сезон открыт и уже набирает обороты. Юному спортсмену и его тренерам пожелаем удачных стартов и легких побед в будущем.