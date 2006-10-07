Тренера-преподавателя из Мишкинского района удостоили звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан»

С. Владимирова, главный библиотекарь

Никому не секрет, что у большинства детей, обучающихся в Большесухоязовской школе, любимым учебным предметом является физкультура.Совсем недавно знаменательное событие произошло в жизни их учителя, тренера-преподавателя Юрия Айгузина. За многолетнюю и плодотворную педагогическую деятельность Юрий Байгузинович был удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан».Он родился и вырос в деревне Верхнесухоязово Мишкинского района. Как и многие мальчишки, увлекался спортом. Но первый серьезный успех пришел к нему на районных соревнованиях по кроссу. Юрий Байгузинович стал победителем в беге на 1000 м с очень высоким для новичка результатом — 2 минуты 46 секунд.После показал себя и на республиканских соревнованиях. Среди сельских ребят юноша стал бронзовым призером. Тогда он понял, что настоящее призвание спортсмена — легкая атлетика. Учитывая то, что у него уже был первый взрослый разряд по лыжным гонкам, наш герой решил специализироваться в беге на средние дистанции.Юрий Айгузин всерьез решил связать свою жизнь с физкультурой и спортом. После школы он поступил в Свердловский техникум физической культуры. Во время учебы его призвали в ряды Вооруженных Сил СССР. Службу проходил в городе Перми и в должности рядового неоднократно становился победителем в беге на 800 и 1500 метров. Напряженные тренировки (проходившие 6 раз в неделю), предсоревновательные сборы проходили в городе Кисловодске, и регулярное участие в соревнованиях с сильными соперниками способствовали его быстрому росту. Юрий Айгузин стал чемпионом и призером Первенства БАССР, выполнил норматив кандидата в мастера спорта в беге на 8000 метров.В 1986 году молодой специалист получил направление в ДЮСШ Мишкинского района, стал работать тренером по легкой атлетике под руководством опытных наставников Анатолия Васильева и Геннадия Сергеева.— Большое спасибо Анатолию Васильевичу Васильеву за то, что научил работать, — говорит Юрий Байгузинович о директоре ДЮСШ.Тогда в деревне располагалась средняя школа, имеющая небольшой спортзал. Даже в таких нелегких условиях целеустремленному тренеру удалось подготовить хороших спортсменов. На каждых соревнованиях радуют победами своего тренера его воспитанники. Среди них наибольшего успеха добился Эдуард Айгузин, выигравший в 2006 году Первенство России в беге на 3000 м среди юношей 14–15 лет. Через несколько лет громко заявил о себе другой учащийся школы Денис Валитов. Он стал победителем и призером на Первенстве России. На протяжении 11 лет эта школа считается одной из лучших в Республике Башкортостан.Мастерами спорта не рождаются. Каждый чемпион — это и есть результат трудолюбия, таланта, педагогического искусства тренеров и учителей физкультуры. Так и у Айгузиных. Юрий Байгузинович — пример для своих детей. По его стопам идут его сыновья и дочь. Сейчас Дмитрию 28 лет, с 6 лет он занимается легкой атлетикой, является призером республиканских и российских соревнований, в частности в беге на 1500 м. Недавно он участвовал в Международных соревнованиях IRONSTAR113 KAZAN2017 для любителей «полужелезной» дистанции: 1.93 км — плавание, 90 км — велогонка, 21.1 км — бег. Занял 13 место среди 1300 участников из 12 стран.Младшему сыну Эдуарду 26 лет. Этой осенью он победил в Кубке Республики Башкортостан на дистанции 3000 м — 9,02 сек. И это не удивительно, он выступает в соревнованиях с 4 лет. Не отстает от своих братьев и самая младшенькая, дочь Ангелина. Она занимается спортом с 5 лет. Ангелина увлекается легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, стала чемпионкой в беге на 800 метров в Межрегиональном турнире на призы мастера спорта международного класса, участника Олимпийских игр, серебряного призера всемирной универсиады, обладателя кубка Европы Рамиля Ариткулова. Занятия спортом ничуть не мешают спортсменке — она имеет награды и за отличную учёбу.Спортивная семья Айгузиных регулярно участвует в «Семейных стартах» и не раз становилась призером. В этом большая заслуга и мамы, учительницы начальных классов Елены Александровны. Являясь поклонницей здорового образа жизни, она поощряет увлечения мужа и детей.