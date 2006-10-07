Теннисистка из Мишкикинского района стала бронзовым призером детского первенства РБ

3 января в городе Уфе прошло Детское Первенство РБ по настольному теннису среди спортсменов 2006 года рождения и младше, куда съехались более 150 девочек и мальчиков.



Уступив девочкам из городов Сибая и Нефтекамска, Дарина Апсатарова стала бронзовым призером соревнований.



Мы поздравляем юную теннисистку Дарину и ее тренера, наставника Наталью Апсатарову с успешным выступлением. Желаем им дальнейших побед в предстоящих Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в феврале в городе Кстове Нижегородской области, марте — в городе Малое Видное Московской области.

А. Григорьева Уступив девочкам из городов Сибая и Нефтекамска, Дарина Апсатарова стала бронзовым призером соревнований.Мы поздравляем юную теннисистку Дарину и ее тренера, наставника Наталью Апсатарову с успешным выступлением. Желаем им дальнейших побед в предстоящих Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в феврале в городе Кстове Нижегородской области, марте — в городе Малое Видное Московской области.

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