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    Теннисистка из Мишкикинского района стала бронзовым призером детского первенства РБ

    slavin Сегодня, 09:5038Спорт
    Теннисистка из Мишкикинского района стала бронзовым призером детского первенства РБ
    3 января в городе Уфе прошло Детское Первенство РБ по настольному теннису среди спортсменов 2006 года рождения и младше, куда съехались более 150 девочек и мальчиков.

    Уступив девочкам из городов Сибая и Нефтекамска, Дарина Апсатарова стала бронзовым призером соревнований.

    Мы поздравляем юную теннисистку Дарину и ее тренера, наставника Наталью Апсатарову с успешным выступлением. Желаем им дальнейших побед в предстоящих Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в феврале в городе Кстове Нижегородской области, марте — в городе Малое Видное Московской области.
    А. Григорьева
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