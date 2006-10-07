В Мишкинском районе состоялось спортивно-развлекательное мероприятие по туризму

Д. Алиева

Приветствовали участников соревнований директор В. Князев и педагог дополнительного образования Д. Алиева. Они пожелали всем участникам удачи и хорошего настроения. Педагог дополнительного образования А. Ибаев провел небольшую разминку.Мероприятие проводилось в два этапа. На первом этапе состоялись соревнования по спортивному туризму, где каждый участник проходил дистанцию в своей возрастной категории. На дистанции первого класса среди девочек 8–9 лет первое место заняла Дарья Черткова, второе место досталось Камиле Тимерхановой. На дистанции первого класса в возрастной категории 10–11 лет среди девочек первое место завоевала Дарья Айкашева, среди мальчиков первое место занял Григорий Каневский, второе — Иван Чертков. На дистанции второго класса среди мальчиков не было равных Никите Васильеву. Второе место досталось Анатолию Баюршину, третье — Максиму Имаеву. Среди девочек победителем стала Анна Небогатикова, второе место заняла Алина Зайнулина, третье место досталось Дарье Ивановой. В старшей возрастной группе, где девушки выступали по третьему классу, победителем стала Дарья Александрова, второе место заняла Ирина Саликаева, третье место досталось Надежде Айгузиной. Среди юношей победителем стал Ильмар Батыров, второе место занял Ильгиз Саетгареев, третье — Иван Ахмадеев.На втором этапе проводилась эстафета. Участники разделились на две команды: «Пламя» против «Мишек». На данном этапе каждая команда, выполняя требуемые задания, показала, насколько она быстра, спортивна, дружна, вынослива. Но команда «Пламя» оказалась сильнее соперников. Все участники были награждены грамотами и получили сладкие призы.