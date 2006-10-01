Кто из башкирских спортсменов поедет на Олимпиаду

В список вошли 169 спортсменов, допущенных Международным Олимпийским комитетом. Одним из главных фаворитов в шорт-треке является Семен Елистратов, действующий олимпийский чемпион в эстафете. Нелегкая ноша ляжет на плечи Антона Бабикова, биатлонная сборная поедет в усеченном составе, всего 4 человека, из-за этого Россия впервые в истории не будет участвовать в классической эстафете. Также на Олимпиаду попал лыжный двоеборец Эрнест Яхин, он - единственный россиянин в этом виде спорта. Во фристайле выступит Кристина Спиридонова, а в окончательную заявку женской хоккейной сборной попала игрок «Агидели» Ольга Сосина.