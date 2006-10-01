Для отстраненных от Олимпиады спортсменов проведут альтернативный турнир в Сочи

В сочинских соревнованиях смогут принять участие от 500 атлетов, в том числе спортсмены-иностранцы, не получившие допуск к олимпиаде в 2018 году.«Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи», - отметил источник издания.Напомним, 5 декабря прошлого года исполком МОК отстранил сборную России от зимней Олимпиады. В Играх разрешили участвовать только тем, кто сможет доказать свою «чистоту». При этом «чистые» спортсмены не смогут выступать под российским флагом.25 января Олимпийский комитет России опубликовал полный список российских спортсменов, получившихприглашения от МОК в Пхенчхан. В общей сложности в составе команды «Олимпийские спортсмены из России» выступят 169 атлетов в 15 видах спорта.Среди башкирских спортсменов на Олимпиаде точно будут выступать биатлонист Антон Бабиков, шорт-трекист Семен Елистратов, хоккеист Андрей Зубарев.