Когда башкирские спортсмены начнут выступление на Олимпиаде?

9 февраля, в 14.00 по московскому времени в корейском Пхенчхане начнётся церемония открытия зимней Олимпиады-2018. Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев прокомментировал предстоящее открытие Олимпийских игр.— Это событие всегда было долгожданным и грандиозным. Но в этот раз оно вызывает у меня смешанные чувства. Отсечены лучшие российские спортсмены, страну лишили флага, гимна... — сказал Константин Толкачев. — Такое благородное дело, как спорт, к сожалению, оказалось инструментом политических провокаций. На фоне таких неприятных, нечистых событий не получается чувствовать себя вовлеченным в это торжество.Председатель парламента республики отметил, что в то же время Олимпиада остается самым ярким спортивным событием. Для молодых российских спортсменов это шанс проявить себя.— Обязательно буду болеть за российских олимпийцев, в особенности за ребят из нашей республики. Башкортостан на играх будут представлять пять человек. Искренне желаю им победы, — сказал Константин Толкачев. — Можно долго спорить о правомерности решений МОКа и о том, кто из спортсменов какие препараты и в каких количествах принимает. Говорить об этом сейчас не хочется, да и нет смысла. Случившееся еще раз доказало — политика в спорт вмешиваться не должна. В противном случае подрывается, как сейчас, доверие людей и к МОКу и к честности олимпийского золота.Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Как уже рассказывала «Электрогазета», среди них — пять представителей из Башкирии. Это биатлонист Антон Бабиков, Кристина Спиридонова (фристайл), Семен Елистратов (шорт-трек), хоккеистка Ольга Сосина и Эрнест Яхин (лыжное двоеборье).Уже 10 и 11 февраля за первые свои награды на Олимпиаде поборются Семен Елистратов, Антон Бабиков и Ольга Сосина. Шорт-трекист Семен Елистратов 10 февраля выступит в первом квалификационном забеге на дистанции 1500 метров вместе с трехкратным серебряным призером мировых чемпионатов канадцем Самуэлем Жираром. 11 февраля биатлонист Антон Бабиков примет участие в спринте на десять километров. Также 11 февраля болельщики смогут увидеть капитана команды хоккеисток РФ Ольгу Сосину в олимпийском матче против Канады.Зимняя Олимпиада продлится до 25 февраля 2018 года.