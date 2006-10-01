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    Башкирский спортсмен Семен Елистратов получит за бронзовую медаль 500 тысяч рублей

    slavin Сегодня, 10:50100
    Башкирский спортсмен Семен Елистратов получит за бронзовую медаль 500 тысяч рублей
    За бронзовую медаль на Олимпиаде спортсмен из Башкирии получит 500 тысяч рублей

    Данная выплата предусмотрена соответствующим Указом Главы Башкортостана Рустэма Хамитова.

    Башкирский спортсмен Семен Елистратов получит за бронзовую медаль Игр в корейском Пхенчхане 500 тысяч рублей. Передает слова премьер-министра Правительства Рустэма Марданова сайт bash.news. Данная выплата предусмотрена соответствующим Указом Главы Башкортостана Рустэма Хамитова.

    Напомним, шорт-трекист завоевал «бронзу» в финальном забеге на дистанции 1500 метров. Результат Елистратова — 2:10.687. Победу одержал южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун (2:10.485), второе место у голландца Шинки Кнегта (2:10.555).

    Федеральные средства массовой информации уже успели окрестить Семена Елистратова «простым уфимским парнем».
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