Башкирский спортсмен Семен Елистратов получит за бронзовую медаль 500 тысяч рублей





Данная выплата предусмотрена соответствующим Указом Главы Башкортостана Рустэма Хамитова.



Башкирский спортсмен Семен Елистратов получит за бронзовую медаль Игр в корейском Пхенчхане 500 тысяч рублей. Передает слова премьер-министра Правительства Рустэма Марданова сайт bash.news. Данная выплата предусмотрена соответствующим Указом Главы Башкортостана Рустэма Хамитова.



Напомним, шорт-трекист завоевал «бронзу» в финальном забеге на дистанции 1500 метров. Результат Елистратова — 2:10.687. Победу одержал южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун (2:10.485), второе место у голландца Шинки Кнегта (2:10.555).



Федеральные средства массовой информации уже успели окрестить Семена Елистратова «простым уфимским парнем».

Источник За бронзовую медаль на Олимпиаде спортсмен из Башкирии получит 500 тысяч рублейДанная выплата предусмотрена соответствующим Указом Главы Башкортостана Рустэма Хамитова.Башкирский спортсмен Семен Елистратов получит за бронзовую медаль Игр в корейском Пхенчхане 500 тысяч рублей. Передает слова премьер-министра Правительства Рустэма Марданова сайт bash.news. Данная выплата предусмотрена соответствующим Указом Главы Башкортостана Рустэма Хамитова.Напомним, шорт-трекист завоевал «бронзу» в финальном забеге на дистанции 1500 метров. Результат Елистратова — 2:10.687. Победу одержал южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун (2:10.485), второе место у голландца Шинки Кнегта (2:10.555).Федеральные средства массовой информации уже успели окрестить Семена Елистратова «простым уфимским парнем».

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