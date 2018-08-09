В Башкирии отмечают День физкультурника

В Башкирии в День семьи могут сократить рабочий день

В этом году в День семьи, который отмечается 15 мая, могут сократить рабочий день на один час. С инициативой выступило министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Об этом ГорОбзор.ру рассказала министр Ленара Иванова.