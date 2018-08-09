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    В Башкирии отмечают День физкультурника

    slavin Сегодня, 13:4397
    В Башкирии отмечают День физкультурника
    Ежегодно в России во вторую субботу августа отмечается День физкультурника. В 2018 году День физкультурника приходится на 11 августа.

    Впервые он прошел 18 июля 1939 года и в те времена носил титул всесоюзного. В 1980 году вышел Приказ Президиума Верховного Совета СССР о появлении этого праздника. Широкое распространение День физкультурника получил в первые десятилетия существования Советского Союза под лозунгом «В здоровом теле — здоровый дух». В те времена спорту и спортсменам начали уделять повышенное внимание: в институтах и университетах стали появляться физкультурные факультеты. Позднее открылись и целые учебные заведения, полностью посвященные подготовке будущих физкультурников.

    Сегодня физическую культуру можно смело назвать частью культуры современного общества. Об уровне ее развития в нашем обществе можно судить по таким показателям, как состояние здоровья и физического развития населения страны. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 утвержден целевой показатель демографического развития к 2024 году увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

    По традиции в День физкультурника в Уфе и республике в целом проводятся профилактические акции и спортивные мероприятия: показательные выступления спортсменов, соревнования, спортивные эстафеты семейных команд, направленные на формирование у населения здорового образа жизни.

    Праздничное мероприятие, посвященное Дню физкультурника, прошло накануне в парке Гафури.

    Сегодня, непосредственно в День физкультурника, на площади перед Лайфстайл-центром «Башкирия» Общероссийский народный фронт вместе с трехкратным чемпионом мира по биатлону Максимом Чудовым проводит акцию «ГТО со звездой».

    На этой же площади сегодня пройдет физкультурно-спортивный праздник. В его программу войдут силовое многоборье на уличных тренажерах MB Barbell, соревнования по мини-футболу, регби и волейболу, а также будет производиться выполнение нормативов ГТО среди жителей и гостей города. Организует праздник Военно-спортивный фонд — Башкортостан.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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