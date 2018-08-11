В Башкирии планируют построить футбольный стадион

Выступая на форуме по развитию Уфы, Рустэм Хамитов рассказал о перспективе появления в башкирской столице нового вместительного стадиона.
По его словам, в данное время рассматриваются варианты размещения спортивного объекта, на котором будет проводить игры уфимская футбольная команда. Стадион может появиться за Затонским мостом, на трассе Уфа-Аэропорт или на территории Уфимского полуострова. При этом третий вариант является наиболее выигрышным, поскольку добираться в этот район удобно из разных частей столицы.
– Нам действительно нужен новый стадион. «Нефтяник» выручил нас на какое-то время, но сейчас мы уже видим, что городу нужен новый спортивный объект, - заявил глава республики. - Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории.
В пример г-н Хамитов привел Волгоград, Нижний Новгород и Саранск, где команды второй лиги играют на современных стадионах вместительностью 20-40 тысяч зрителей. Проект будущего стадиона в Уфе подразумевает размещение на трибунах 15-16 тысяч человек. Стоимость объекта оценивается в три-четыре миллиарда рублей, и, по словам Рустэма Хамитова, «республика может себе позволить такого рода объекты».
Источник: http://www.sobkor02.ru/
По его словам, в данное время рассматриваются варианты размещения спортивного объекта, на котором будет проводить игры уфимская футбольная команда. Стадион может появиться за Затонским мостом, на трассе Уфа-Аэропорт или на территории Уфимского полуострова. При этом третий вариант является наиболее выигрышным, поскольку добираться в этот район удобно из разных частей столицы.
– Нам действительно нужен новый стадион. «Нефтяник» выручил нас на какое-то время, но сейчас мы уже видим, что городу нужен новый спортивный объект, - заявил глава республики. - Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории.
В пример г-н Хамитов привел Волгоград, Нижний Новгород и Саранск, где команды второй лиги играют на современных стадионах вместительностью 20-40 тысяч зрителей. Проект будущего стадиона в Уфе подразумевает размещение на трибунах 15-16 тысяч человек. Стоимость объекта оценивается в три-четыре миллиарда рублей, и, по словам Рустэма Хамитова, «республика может себе позволить такого рода объекты».
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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Метки: Уфа