В Сибае прошел первый этап соревнований по стрельбе среди полицейских

В Отделе МВД России по городу Сибаю проведены зональные соревнования среди органов внутренних дел МВД республики по стрельбе из боевого оружия.



На днях 9 районов Зауралья республики продемонстрировали свои ловкость и меткость при стрельбе из боевого оружия. Свои умения по безопасному обращению пистолетом Макарова и автоматом Калашникова показали сотрудники органов внутренних дел на стрельбище.



Соревнующиеся команды состояли из трех человек – двое мужчин и одна женщина. Места распределялись согласно собранным очкам по количеству пробоин на заданной области мишени.



В командном зачете места распределились следующим образом:

1 место – Отдел МВД России по Баймакскому району;

2 место – Отдел МВД России по Зианчуринскому району;

3 место – ОМВД России по Белорецкому району.



В личном первенстве среди мужчин первое место по стрельбе из пистолета Макарова занял Рамзиль Губайдуллин (Отдел МВД России по Зианчуринскому району), по стрельбе из автомата Калашникова – Акрам Саитов (Отдел МВД России по Баймакскому району), и среди женщин первой оказалась Лариса Гудкова (Отдел МВД России по городу Сибаю).



Теперь победителям необходимо отточить умения по стрельбе для демонстрации хороших результатов на соревнованиях уже республиканского уровня.

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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