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    В Сибае прошел первый этап соревнований по стрельбе среди полицейских

    slavin Сегодня, 15:13118
    В Сибае прошел первый этап соревнований по стрельбе среди полицейских
    В Отделе МВД России по городу Сибаю проведены зональные соревнования среди органов внутренних дел МВД республики по стрельбе из боевого оружия.

    На днях 9 районов Зауралья республики продемонстрировали свои ловкость и меткость при стрельбе из боевого оружия. Свои умения по безопасному обращению пистолетом Макарова и автоматом Калашникова показали сотрудники органов внутренних дел на стрельбище.

    Соревнующиеся команды состояли из трех человек – двое мужчин и одна женщина. Места распределялись согласно собранным очкам по количеству пробоин на заданной области мишени.

    В командном зачете места распределились следующим образом:
    1 место – Отдел МВД России по Баймакскому району;
    2 место – Отдел МВД России по Зианчуринскому району;
    3 место – ОМВД России по Белорецкому району.

    В личном первенстве среди мужчин первое место по стрельбе из пистолета Макарова занял Рамзиль Губайдуллин (Отдел МВД России по Зианчуринскому району), по стрельбе из автомата Калашникова – Акрам Саитов (Отдел МВД России по Баймакскому району),  и среди женщин первой оказалась Лариса Гудкова (Отдел МВД России по городу Сибаю).

    Теперь победителям необходимо отточить умения по стрельбе для демонстрации хороших результатов на соревнованиях уже республиканского уровня. 
    Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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    Метки: Сибай

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