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    В Благовещенске сотрудники арматурного завода устроили соревнования

    slavin Вчера, 14:31129
    В Благовещенске сотрудники арматурного завода устроили соревнования
    В честь Дня физкультурника на стадионе «Машиностроитель» прошли спортивные соревнования и среди сотрудников Благовещенского арматурного завода

    После общего построения любители спорта приняли участие в соревнованиях по волейболу, шашкам, дартсу, гиревому спорту и перетягиванию каната. Победителем в общем зачете стала команда заводоуправления. Второе место у объединенной команды кузнечно-прессового и сталелитейного цехов. Третье место завоевал коллектив механосборочного цеха №04. Четвертое место досталось команде объединенного механосборочного цеха.
    Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
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    Метки: Благовещенск

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