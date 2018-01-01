В Благовещенске сотрудники арматурного завода устроили соревнования





После общего построения любители спорта приняли участие в соревнованиях по волейболу, шашкам, дартсу, гиревому спорту и перетягиванию каната. Победителем в общем зачете стала команда заводоуправления. Второе место у объединенной команды кузнечно-прессового и сталелитейного цехов. Третье место завоевал коллектив механосборочного цеха №04. Четвертое место досталось команде объединенного механосборочного цеха.

Источник: В честь Дня физкультурника на стадионе «Машиностроитель» прошли спортивные соревнования и среди сотрудников Благовещенского арматурного заводаПосле общего построения любители спорта приняли участие в соревнованиях по волейболу, шашкам, дартсу, гиревому спорту и перетягиванию каната. Победителем в общем зачете стала команда заводоуправления. Второе место у объединенной команды кузнечно-прессового и сталелитейного цехов. Третье место завоевал коллектив механосборочного цеха №04. Четвертое место досталось команде объединенного механосборочного цеха.Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru

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