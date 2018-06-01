В Иглино прошел итоговый чемпионат района по футболу

Школьник из Уфы вынесет мяч на поле на матче ЧМ по футболу в Казани

Юный уфимский арбитр FIFA 2018 выйдет на матч мундиаля в Казани. Богдан Незаметдинов вместе с папой сегодня вылетел в столицу Татарстана, где уже 30 июня вынесет мяч на поле стадиона перед началом 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.