В Иглино прошел итоговый чемпионат района по футболу

В соревнованиях приняли участие 19 команд. В финале встретились футболисты Чуваш-Кубовского и Улу-Телякского сельсоветов. Фаворит подтвердил свое реноме. Несмотря на упорное сопротивление, чувашкубовцы проиграли со счетом 3:5 и стали серебряными призерами чемпионата. Кубок победителя достался футболистам из Улу-Теляка.
Роберт Хабибрахманов, игрок команды Улу-Телякского сельсовета: «Была упорная игра, интересная, счет был почти равный, на последних минутах решился результат. Закончился со счетом 5:3, победила команда Улу-Теляка. Спасибо администрации Иглинского района, что организовала данные соревнования. Команда играет больше 15 лет. Приятно выходить на поле и заниматься спортом».
Автор: Анас Валиулин
Источник: https://bash.news/
Роберт Хабибрахманов, игрок команды Улу-Телякского сельсовета: «Была упорная игра, интересная, счет был почти равный, на последних минутах решился результат. Закончился со счетом 5:3, победила команда Улу-Теляка. Спасибо администрации Иглинского района, что организовала данные соревнования. Команда играет больше 15 лет. Приятно выходить на поле и заниматься спортом».
Автор: Анас Валиулин
Источник: https://bash.news/
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Метки: Иглино